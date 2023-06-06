Текслер: Расслабляться рано, все лето еще у нас впереди

В Челябинской области главам муниципальных образований поручено жестко пресекать все факты нарушения особого противопожарного режима и не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами южноуральского правительства.

«Вы помните, в 2021 году мы горели в июле. Сейчас только начало июня, и мы уже такой тяжелый период прошли, и ситуация может обостриться в любой момент», - отметил Алексей Текслер.

На сегодня в регионе зарегистрированы 533 лесных пожара на площади почти 12 тысяч гектаров и две тысячи 950 ландшафтных пожаров на площади три тысячи 625 гектаров.

«Ключевое - не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты. Работать в этом направлении ежедневно, своевременно обнаруживать и оперативно тушить пожары», - распорядился Алексей Текслер.

Особое внимание глава региона обратил на ландшафтные пожары и их профилактику - опашку территорий, уборку сухой травы. Из областного бюджета будут выделены средства на приобретение дополнительной техники для своевременного обнаружения очагов возгораний.

Напомним, в регионе продолжаются работы по локализации торфяного пожара в Аргаяшском муниципальном районе, который начался еще утром первого июня по причине нарушения правил пожарной безопасности в лесу местными жителями.

Главам муниципалитетов поручено более активно работать с населением и жестко пресекать факты нарушения особого противопожарного режима.

Губернатор поблагодарил руководителя ГУ МЧС области Юрия Буренко за работу вверенной ему службы. «Мы с ним каждый день буквально на связи, обсуждаем все эти вопросы, и муниципалитеты серьезно работали, и наши лесники, особо охраняемые территории. Повторюсь, коллеги, расслабляться рано, все лето еще у нас впереди», - подчеркнул Алексей Текслер.