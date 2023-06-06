06.06.2023
Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать
06.06.2023
Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы
06.06.2023
Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот
06.06.2023
В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот
06.06.2023
Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
Текслер: Расслабляться рано, все лето еще у нас впереди
Южноуральским главам поручено жестко пресекать факты нарушения противопожарного режима
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
11.05.2023
Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
05.05.2023
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике
14.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023