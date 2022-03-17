Текслер: В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание

Со следующей недели власти Челябинской области организуют совместные с силовиками и антимонопольной службой рейды по магазинам с целью контроля за ценообразованием. За необоснованное повышение цен последует строгое наказание. Об этом губернатор Алексей Текслер предупредил всех перекупщиков и владельцев торговых точек.

Накануне глава региона провел встречи с прокурором области, с руководителями МВД по региону и челябинским УФАС. Антимонопольная служба уже проводит анализ стоимости товаров по всей цепочке доставки.

Со следующей недели в области начнутся совместные рейды власти, силовиков и антимопопольщиков. «В случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание», - предупредил Алексей Текслер.

По поручению главы региона в ежедневном режиме ведется мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары (продукты питания, лекарства, стройматериалы и прочее), прорабатываются вопросы импортозамещения, а также новых логистических цепочек.

Как сообщили в УФАС России по Челябинской области, в настоящий момент ведомство проверяет всю цепочку поставки сахара в объекты розничной торговли – производителей, торговые сети и посредников.

ФАС России предупреждает, в случае выявления необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. «При необходимости материалы будут передаваться органам прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования», - предупредили в антимонопольной службе.