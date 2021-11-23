Текслер: Я очень надеюсь, что нам не придется вводить более строгие ограничения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил надежду, что в регионе удастся сформировать коллективный иммунитет к середине ноября и не придется к новогодним праздникам вводить новые ограничения.

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по ковиду глава региона в конце октября своим распоряжением ужесточил ограничения.

Часть из них начнет действовать в начале декабря. Так, с первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года вход во все заведения общепита будет осуществляться только по QR-кодам.

В области по-прежнему остается обязательным предъявление QR-кодов при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров. Необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

Пока, по мнению эпидемиологов, рано говорить, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом (тем более о снижении количества заболевших). Хотя уже есть некоторые подвижки – сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19. Но продолжает расти число выявляемых ежедневно случаев коронавируса и смертность от этого вируса.

Губернатор призвал глав активнее проводить вакцинацию, разъяснять ее необходимость и к середине декабря сформировать коллективный иммунитет против ковида.

«Я очень надеюсь, коллеги, что нам не придется вводить более строгие ограничения, продолжим мониторить ситуацию и обсуждать ее на региональном оперативном штабе», - сказал Алексей Текслер.

Как уже сообщало агентство, с 22 ноября для проезда на общественном транспорте в Республике Татарстан необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии медотвода. Субъект первым в России ввел такое ограничение. Эта мера обсуждается и в Башкирии.

Кроме того, правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах железнодорожного и авиатранспорта.