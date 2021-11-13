На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах железнодорожного и авиатранспорта. Эти решение в кабмине называют экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что необходимость подготовки законопроектов обусловлена тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактические, к которым в первую очередь относится вакцинация.

ТРАНСПОРТ

Как сообщает пресс-служба правительства, предлагается ввести требование об обязательности предъявления QR-кода при поездке в поезде, самолете или междугороднем автобусе.

Соответствующие изменения, которые планируется внести в статью 107 Воздушного кодекса РФ и ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», урегулируют порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. «При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация», - пояснил Савельев.

Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённого коронавируса.

Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие систем бронирования и госуслуг.

«До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста», - отметили в кабмине.

Минтранс установит порядок и сроки сообщения о QR-коде. «В случае если гражданин не выполнил требования закона, перевозчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор перевозки, и тогда в течение 30 дней возвращаются соответствующие деньги», - уточнил Савельев.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА

Кроме того, гражданин обязан будет предъявлять QR-код о прививке (либо справку о том, что переболел, либо медотвод) при посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли.

Соответствующие изменения будут внесены в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В каждом субъекте региональные власти будут устанавливать перечень объектов, куда можно будет попасть только по QR-коду.

Мера не касается аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости. Но при посещении этих организаций граждане должны будут соблюдать масочно-перчаточный режим.

«До первого февраля 2020 года при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, - уточнили в кабмине. - После первого февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом».

Законопроектом вводится норма, что медицинские организации должны передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток.

В полном объёме новые нормы (сертификат вакцинированного или выписка из сертификата вакцинированного) начнут действовать с первого февраля 2022 года. «Гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы тем, у кого их нет, поэтому законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с первого февраля 2022 года», - уточнила Татьяна Голикова.

С первого февраля 2022 года сертификат о вакцинации от COVID-19 будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Документы, которые были ранее выданы, продолжают действовать до первого марта 2022 года.

Те, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ.

Для военнослужащих и приравненных к ним лиц законом устанавливается особый порядок действия медицинской документации и её предъявления, но сроки устанавливаются как и для гражданского населения.

Нормы закона будут действовать до первого июня 2022 года. Дальнейшие решения о необходимости введения ограничительных мер будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки

Новые ограничительные меры не коснутся детей и подростков.

Кроме того, главные санитарные врачи будут наделены дополнительными полномочиями. Они предоставляют предложения губернатору о дополнительных мерах реагирования. При несогласии руководство региона обязано предоставить мотивированное заключение в письменном виде.