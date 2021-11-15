Татарстан первый вводит QR-код для проезда на общественном транспорте

Республика Татарстан – первой в России – вводит обязательность QR-кода для проезда на общественном транспорте.

«С 22 ноября в Татарстане для проезда в общественном транспорте потребуется QR-код о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии медотвода», - сообщается на официальном портале Республики. Жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации, также выдадут QR-код.

Пресс-служба президента Татарстана уточняет, ограничения касаются жителей старше 18 лет. Также временно будут заблокированы транспортные карты граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода.

Транспортным компаниям предстоит закупить технические средства для проверки QR-кодов. Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что при необходимости республика готова предоставить субсидии на эти цели и помочь перевозчикам в случае сокращения пассажиропотока. Глава Республики подчеркнул, что татарстанцы смогут использовать как электронную версию QR-кода, так и бумажную. Кто и как будет проверять QR-код поясняется на видео.

Вопрос о необходимости предъявлять QR-код в общественном транспорте обсуждается и в Башкирии. Челябинская области пока не планирует вводить дополнительные ограничения в транспорте.

Напомним, на прошлой неделе правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах железнодорожного и авиатранспорта.