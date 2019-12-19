Текслера просят помочь! Детей из пригорода придется возить к врачу за 40 км
Общество
Сегодня, 13:54
Автор: 
Любовь Юрина

Правозащитный центр «Единой России» просит губернатора Челябинской области Алексея Текслера помочь решить проблему с прикреплением детей из новых микрорайонов Челябинска к городской поликлинике.

Маленькие жители новых пригородных микрорайонов Челябинска - «Белый Хутор», «Залесье», «Вишневая горка» и близких к ним на сегодня прикреплены к детской поликлинике №1 областного центра (ДГКП №1), ближайший филиал которой находится на Академика Сахарова.

С первого декабря детей из этих населенных пунктов не будут прикреплять ДГКП №1. Их будут направлять в центральную больницу села Долгодеревенское (Сосновский район). Туда же, по истечении срока прикрепления (1 год), вынуждены будут отправляться и те дети из новых пригородных микрорайонов, кто сейчас обслуживается в челябинской поликлинике. Медпомощь можно будет получить и в фельдшерско-акушерском пункте в «Белом Хуторе». Педиатр принимает по адресу: поселок Западный, улица Светлая,1Б. А вот неотложка будет добираться к детям из Кременкуля.

Формально новые поселки относятся к Сосновскому району, но добираться до районного центра гораздо дальше, чем до Челябинска, да и транспортная доступность несравнима.

«Расстояние между поселками и Долгодеревенским составляет более 40 километров. Прямого автобусного сообщения между этими населенными пунктами нет, что лишает их возможности получить своевременную медпомощь», - рассказал сопредседатель Правозащитного центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Жители пригородных поселков Челябинска возмущены, что их детей отправили в отдаленный районный центр и считают это решение издевательством над малышами.

Правозащитный центр просит губернатора помочь в решении этой проблемы. «Просим Алексея Текслера обратить внимание на сложившуюся ситуацию и оказать необходимую оперативную помощь в ее разрешении», - рассказал Старшинов.

Автор: 
Любовь Юрина
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