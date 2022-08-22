22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
22.08.2022
Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
22.08.2022
Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки
19.08.2022
В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин
12.08.2022
В дома чуриловцев с задержкой, но все же вернулась горячая вода
02.08.2022
В Челябинске школьница упала в открытый колодец
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022