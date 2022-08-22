Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности

В Челябинске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Уже выдано 165 паспортов готовности.

Как сообщил сегодня, 22 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, в областном центре проходят проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на предмет подготовки к отопительному сезону.

«Подано 404 пакета документов, выдано 165 паспортов готовности, 125 находятся на согласовании. Еще 87 пакетов документов отправлены на доработку», - сказал Александр Астахов.

Вся работа должна быть закончена к 15 сентября.