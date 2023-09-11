11.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
11.09.2023
Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября
11.09.2023
Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками
11.09.2023
На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий
11.09.2023
В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской
Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
29.08.2023
На челябинской Тополинке начинается обустройство экотропы
29.08.2023
В челябинском Саду камней сеют газон, высаживают деревья и строят фонтан
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023