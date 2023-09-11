Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками

Территория площадью почти девять тысяч квадратных метров возле челябинского «Строителя» заиграла новыми красками.

У прилегающего к бассейну пространства благодаря проведенному (и к настоящему моменту законченному) благоустройству появились детская площадка с игровыми комплексами на резиновом покрытии, сеть тротуаров, современное наружное освещение с коммуникациями, скрытыми под землей. По всему периметру преображенной территории подрядчик разместил множество скамеек и урн.

Как рассказали в администрации Челябинска, также у бассейна «Строитель» высадили два десятка взрослых лип, сто кустарников кизильника, а также засеяли две с половиной тысячи квадратных метров газона.

Важно, что для автомобилистов здесь построили просторную парковку.

Обустроили территорию и за зданием, где раньше находился заброшенный пустырь, разместив здесь еще одну зону отдыха с парковыми качелями, парковкой и заасфальтированным проездом, связавшим между собой улицы Черкасская и 50 лет ВЛКСМ.