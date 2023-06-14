Территорию в границах Артиллерийской, проспекта Ленина и Меридиана ждет комплексное развитие

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась заключить договор о комплексном развитии земельного участка площадью 0,2988 гектара - по инициативе правообладателя - в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации 13 июня.

В документе сообщается, что комплексное развитие территории (КРТ) с кадастровым номером 74:36:0212008:1988 будет осуществлять ООО «Легион.Инжиниринг», которому рекомендовано обратиться в администрацию города для заключения договора в срок до 16 июня.