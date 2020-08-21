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Тестировать школьников на наркотики будут по новым правилам

Общество
Сегодня, 15:24
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С первого сентября меняется перечень запрещенных веществ, которые будут искать в анализах подростков. Это опиаты, каннабиноиды, амфетамин, барбитураты и еще пять наименований.

Как сообщили в минздраве, тестирование это добровольное, проводится среди школьников старше тринадцати лет. При этом положительный результат отныне будут сообщать родителям: раньше это оставалось врачебной тайной даже для ближайших родственников. Впрочем, если анализы подростка окажутся «чистыми», а врач заподозрит признаки действия психотропных средств, он сможет направить старшеклассника на дополнительную диагностику.

 

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