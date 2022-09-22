22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
22.09.2022
Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+
22.09.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера
22.09.2022
Частичная мобилизация не коснется студентов и выпускников военных кафедр вузов
22.09.2022
В Челябинской области появится горно-туристический кластер
22.09.2022
ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера
14.09.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
12.08.2022
Полицейские на позволили копейчанке заработать миллион рублей
12.08.2022
В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022