Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера

В Челябинской области на автодороге «Троицк – Плодовый» сотрудниками пограничного управления регионального УФСБ задержан россиянин, который являясь наркокурьером, осуществлял сбыт синтетических наркотических средств посредством тайниковых закладок в приграничных районах области.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, у задержанного изъято 18 свертков с синтетическим наркотическим средством. Также при проведении обыска по месту проживания мужчины обнаружена банка с таким же наркотическим средством. Общая суммарная масса всех изъятых наркотиков составила около половины килограмма.

Приговором Челябинского областного суда наркокурьера приговорили к шести годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.