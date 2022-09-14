14.09.2022
Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия
14.09.2022
В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте
14.09.2022
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
14.09.2022
В Челябинске инкассаторы бросили машину
14.09.2022
У Челябинской области появились своя «Фишка» и «Ферма под горой»
14.09.2022
Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России
В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
12.08.2022
Полицейские на позволили копейчанке заработать миллион рублей
12.08.2022
В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»
03.08.2022
Организатор наркобизнеса из Челябинска отправлен в колонию
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022