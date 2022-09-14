В Челябинске сотрудники ФСБ не позволили москвичу-наркодилеру наладить сбыт героина

Ивантеевский городской суд Московской области вынес приговор в отношении местного жителя, который собирался реализовать в Челябинской области крупную партию героина. Канал незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Житель города Ивантеевка Московской области с целью личного обогащения приобрел героин для его последующего сбыта на территории Челябинской области. Крупную партию наркотического средства он предварительно расфасовал на более мелкие части и приготовил к сбыту через тайниковые закладки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В сентябре 2021 года он был задержан сотрудниками УФСБ. В результате оперативно-розыскных мероприятий у задержанного изъято около одного килограмма героина, 15 килограммов мефедрона и около 360 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

Суд приговорил его к семи годам лишением свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ.