В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах

Пресечена попытка доставки в ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области наркотических веществ, спрятанных в сухофруктах. О том, что в посылке есть не только продукты питания, но и наркотики, женщина не знала.

Жительница Челябинска рассказала сотрудникам исправительного учреждения, что согласилась отвезти посылку по просьбе своего родственника. О том, что в ней не только продукты питания, но и наркотики, не знала. Посылку она получила через службу доставки такси. Внимательно осмотрела ее, но ничего подозрительного не увидела.

«При тщательном досмотре посылки сотрудниками ИК-1 в ней были обнаружены два свертка с запрещенным веществом. Злоумышленники спрятали их в пакете с сухофруктами, предварительно обмотав черной изолентой, чтобы они стали похожи на чернослив. Экспертиза показала, что в свертках содержится наркотик синтетического происхождения общим весом около одного грамма», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

В соответствии с действующим законодательством женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.