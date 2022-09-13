Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком

Сотрудники ГИБДД Челябинска на въезде в город остановили автомобиль «Лада Гранта» для проверки документов. У пассажира была обнаружена крупная партия «синтетики».

Отечественное авто было остановлено инспекторами полка ДПС ГИБДД Челябинска для банальной проверки документов у водителя. Полицейские обратили внимание на подозрительное поведение пассажира и его нервозность. При личном досмотре у него в рюкзаке стражи порядка обнаружили сверток с порошкообразным веществом весом около двух килограммов. Проведенным исследованием установлено, что содержимое пакета является синтетическим наркотиком. Челябинца задержали и доставили в районный отдел полиции.

«Задержанным оказался ранее не судимый 21-летний местный житель. Предварительно установлено, что молодой человек через сеть Интернет получил информацию о местонахождении наркотического средства, забрал его и в дальнейшем намеревался сбыть на территории Челябинска бесконтактным способом», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.