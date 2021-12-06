Тинькофф: удобное ведение бизнеса

Услуги банка для малого бизнеса – это все в онлайн-режиме, без очередей и ожидания на линии, интуитивно понятное и доступное приложение и личный кабинет, а также круглосуточная поддержка в онлайн-чате.
Преимущества при открытии счета
Тинькофф предлагает все для успешного ведения малого и среднего бизнеса. Это:
- расчетные счета;
- эквайринг (торговый, интернет);
- депозитные счета;
- конструктор документации;
- зарплатный проект;
- бухгалтерия в онлайн.
Каждому клиенту предоставляется личный менеджер.
Причины выбрать Тинькофф для ведения бизнеса
Причин, почему юрлица сотрудничают с Тинькофф, несколько. Вот лишь некоторые из них:
- Обслуживание безвозмездно. Вновь пришедшим клиентам предоставляется бесплатное ведение счета в первые 2 месяца. Для этого достаточно рекомендовать банк контрагентам или обзавестись бизнес-карточкой, прикрепив ее к своему расчетному счету и активно пользуясь ей: тратить более 50 000 за период отчета. За каждого приведенного клиента предусмотрен в подарок дополнительный бесплатный месяц.
- До 6% годовых на остаток. Бизнесмен, который пользуется счетом, получает кешбэк. Проценты, которые возвращаются стандартно варьируются в зависимости от тарифа: 2% ‒ «Простой», до 6% ‒ «Профессиональный».
- Вклады застрахованы.
- Бизнес-карточки бесплатно. Можно заказать карту как на себя, так и на сотрудников. Это дает возможность проконтролировать транзакции.
- Персональный менеджер и поддержка 24 часа. Связаться со специалистом можно в онлайн-чате или по телефонному номеру 8 800 555-10-10).
- Бесплатная онлайн-бухгалтерия. Это помощь в расчете налогов по УСН, оперативное заполнение и отправка декларации в ФНС, своевременное перечисление взносов (страховой, пенсионный). Если система обложения налогами сложная, то предоставляется бухгалтерское обслуживание платно (личный специалист закреплен за клиентом).
- Платежи 24/7. За внутрибанковские переводы нет комиссионного сбора.
- Реквизиты не меняются. Сразу после подачи заявки на открытие расчетного счета клиент получает его данные. Ими можно пользоваться, так как они не изменятся.
- Овердрафт.
- Скидка на рекламу. Купоны от партнеров для корпоративных клиентов.
- Безвозмездное обналичивание средств.
Также клиентам предоставляется удобный и бесплатный личный кабинет.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.