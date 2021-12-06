Тинькофф: удобное ведение бизнеса

Услуги банка для малого бизнеса – это все в онлайн-режиме, без очередей и ожидания на линии, интуитивно понятное и доступное приложение и личный кабинет, а также круглосуточная поддержка в онлайн-чате.

Преимущества при открытии счета

Тинькофф предлагает все для успешного ведения малого и среднего бизнеса. Это:

расчетные счета;

эквайринг (торговый, интернет);

депозитные счета;

конструктор документации;

зарплатный проект;

бухгалтерия в онлайн.

Каждому клиенту предоставляется личный менеджер.

Причины выбрать Тинькофф для ведения бизнеса

Причин, почему юрлица сотрудничают с Тинькофф, несколько. Вот лишь некоторые из них:

Обслуживание безвозмездно. Вновь пришедшим клиентам предоставляется бесплатное ведение счета в первые 2 месяца. Для этого достаточно рекомендовать банк контрагентам или обзавестись бизнес-карточкой, прикрепив ее к своему расчетному счету и активно пользуясь ей: тратить более 50 000 за период отчета. За каждого приведенного клиента предусмотрен в подарок дополнительный бесплатный месяц. До 6% годовых на остаток. Бизнесмен, который пользуется счетом, получает кешбэк. Проценты, которые возвращаются стандартно варьируются в зависимости от тарифа: 2% ‒ «Простой», до 6% ‒ «Профессиональный». Вклады застрахованы. Бизнес-карточки бесплатно. Можно заказать карту как на себя, так и на сотрудников. Это дает возможность проконтролировать транзакции. Персональный менеджер и поддержка 24 часа. Связаться со специалистом можно в онлайн-чате или по телефонному номеру 8 800 555-10-10). Бесплатная онлайн-бухгалтерия. Это помощь в расчете налогов по УСН, оперативное заполнение и отправка декларации в ФНС, своевременное перечисление взносов (страховой, пенсионный). Если система обложения налогами сложная, то предоставляется бухгалтерское обслуживание платно (личный специалист закреплен за клиентом). Платежи 24/7. За внутрибанковские переводы нет комиссионного сбора. Реквизиты не меняются. Сразу после подачи заявки на открытие расчетного счета клиент получает его данные. Ими можно пользоваться, так как они не изменятся. Овердрафт. Скидка на рекламу. Купоны от партнеров для корпоративных клиентов. Безвозмездное обналичивание средств.

Также клиентам предоставляется удобный и бесплатный личный кабинет.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.