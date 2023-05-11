«Только бы они остались живы…»: пожилая челябинка перевела все свои сбережения на бронежилеты бойцам

Челябинцы не перестают удивлять: 84-летняя жительница областного центра Светлана Еремина перевела все свои сбережения на бронежилеты нашим бойцам.

О щедром жесте пожилой женщины, для которой главное – чтобы участники СВО остались живы, рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

«Светлана Еремина много лет работала на предприятии легкой промышленности. Сейчас женщина практически ничего не видит. Несколько лет назад она потеряла сына. Когда началась специальная военная операция, пенсионерка решила во что бы то ни стало помочь тем парням, которые находятся на линии соприкосновения. Сняла все свои накопления и перевела на специальный счет, - поведали историю благородного и неравнодушного человека общественники. - Светлана Ивановна говорит: мне ничего не надо. А вот ребятам, которые героически сражаются за нашу Победу, нужны бронежилеты. Они защитят их и помогут вернуться домой живыми и здоровыми - к своим матерям, к своим близким».

В Народном фронте пообещали выполнить просьбу Светланы Ереминой в ближайшее время, и напомнили, что поддержать южноуральских бойцов может каждый: все средства, которые поступают на спецсчет, идут на приобретение самого необходимого для наших героев на передовой.

Жителей Челябинской области восхищает широта души пожилой женщины. В комментариях к посту о поступке Светланы Ивановны в группе регионального отделения Народного фронта в ВК южноуральцы называют ее ангелом, желают здоровья и долгих лет жизни.