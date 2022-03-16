ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма

Начальник отдела перспективного развития ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Николай Звягин награжден почетной грамотой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «За успехи в сфере развития промышленного туризма на Урале».

Николай Звягин рассказал, что Челябинская область в числе пяти пилотных регионов страны включена в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма, и туристические маршруты по ММК являются важнейшим элементом данного проекта.

«Они несут важную социальную миссию, способствуя популяризации профессии металлургов и повышению туристической привлекательности не только города, но и всего региона. Это, в свою очередь, помогает развитию малого и среднего бизнеса, которые повышают благополучие жителей Магнитогорска и Челябинской области», - отметил Николай Звягин.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, за последние годы ММК превратился в один из ключевых центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. В 2021-м году на предприятии прошла часть II Всероссийского форума по развитию промышленного туризма, собравшего ведущих экспертов в этой сфере. ММК также достиг договоренности с Агентством стратегических инициатив о создании рабочей группы для подготовки к открытию на базе предприятия первого в России центра компетенций по промышленному туризму.

Сегодня ПАО «ММК» предлагает семь экскурсий, в том числе рассчитанных на детей, и пять виртуальных туров по объектам компании. Две из них были отмечены наградами всероссийской туристской премии «Маршрут года».