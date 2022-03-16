16.03.2022
ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма
16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма
15.03.2022
Индустриальный парк ММК произвел сильное впечатление на гостей из 50 регионов России
15.03.2022
Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин
14.03.2022
Семейные династии: в Магнитогорске реализуют проект, посвященный золотому фонду ММК
09.03.2022
В Магнитогорске обсудят проекты развития индустриальных парков
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022