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Тренеру 11-летнего гимнаста из Златоуста вручили 300 тысяч рублей

Педагогу из Златоуста Челябинской области Елене Нефедовой вручили грант в 300 тысяч рублей после выступления ее подопечного Степана Митязова на конкурсе детских талантов «Синяя птица». 11-летний гимнаст поразил Диму Билана, который находился в составе жюри, своей гибкостью.

Финал конкурса детских талантов «Синяя птица» прошел 27 декабря. Во время чествования педагогов ведущая Дарья Златопольская отметила, что учителя – те люди, благодаря которым юные таланты могут совершенствовать мастерство.

12-летний Степан Митязов выступил на конкурсе вместе с 11-летняя Злата Дедюшко из Санкт-Петербурга. Вдвоем они показали для членов жюри свою предновогоднюю историю.

На выступлении гимнаст из Златоуста показал сложнейшие элементы воздушной гимнастики на обруче под куполом. Внизу, на сцене, на коньках каталась 11-летняя Злата.

«В этой программе можно стать неврастеником в хорошем смысле этого слова. В какие-то моменты выступления Степана я просто закрывал глаза. В моих глазах вы совершаете огромный подвиг, вы большой молодец, в 11 лет делаете такие невероятные вещи! Я уверен, ваша мечта выступать в Cirque du Soleil обязательно исполнится!», – признался Дима Билан.