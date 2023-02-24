24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»
Активистки из Ашинского района адресовали дорогим солдатам теплые слова поддержки
23.02.2023
Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области
22.02.2023
Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи
22.02.2023
Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023