Трогательное видеописьмо на передовую «Женского движения Единой России»

Активистки «Женского движения Единой России» Ашинского района (Челябинская область) записали трогательное видеописьмо, адресованное бойцам, которые защищают Родину, находясь на передовой.

Начинается видеописьмо со стихотворения Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», читает которое – душевно и выразительно – одна из участниц «Женского движения». Прекрасные, очень сильные строки сопровождают изумительные виды русской природы.

«Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!». Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою» - сегодня слова поэта, написанные более века назад, актуальны как никогда.