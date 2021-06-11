11.06.2021
Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу
11.06.2021
В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор
11.06.2021
Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
11.06.2021
В Челябинске отключили светофоры
10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
Туристы оценили брендовый маршрут Челябинской области
07.06.2019
Руководитель Челябинского центра развития туризма покинул свой пост
05.04.2019
Кыштымский карлик Алешенька будет воспет
05.12.2018
В Челябинской области стартовал фотоконкурс для селфи-туристов
05.10.2018
Неделю бесплатных экскурсий в Челябинской области завершил визит к таксидермисту
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021