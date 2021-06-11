Туристы оценили брендовый маршрут Челябинской области

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого по четвертое июня в Новокузнецке прошло сразу несколько значимых выставочных мероприяти
11.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

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11.06.2021 11:04

Туристы оценили брендовый маршрут Челябинской области

В Челябинской области по брендовому маршруту проехали первые туристы. Ими стали туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тульской, Тюменской областей и Пермского края, а также журналисты туристических изданий и телеканалов.

Первый региональный брендовый маршрут представляет собой четырехдневное путешествие по горнозаводской зоне Челябинской области, наиболее насыщенной природными и рукотворными достопримечательностями.

«Маршрут начинается в городе Миассе, где жили золотопромышленники и купцы, продолжается в городе оружейников Златоусте, а затем в Сатке – центре современного стрит-арта. В завершении поездки туристы возвращаются в Челябинск, где знакомятся с историей областного центра и главным экспонатом краеведческого музея – метеоритом», - рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова.

Многие туристы впервые побывали на Урале. Федеральные туроператоры проехали по маршруту с третьего по шестое июня. Потом его оценили туристические СМИ.

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области сейчас активно работает над «упаковкой» брендового маршрута как готового турпродукта, – отметила замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – Создан красивый буклет по маршруту, в разработке находится сайт-одностраничник, в рамках пресс-тура мы сняли видеоряд, который войдет в презентационный ролик. Таким образом, у туроператоров будет вся необходимая информация для продажи маршрута. И конечно, инфотуры также проведены для знакомства профессионального сообщества с нашим турпродуктом».

 

Фото: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»

«Центр по развитию туризма в Челябинской области»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого по четвертое июня в Новокузнецке прошло сразу несколько значимых выставочных мероприяти
11.06.2021

Автомобили «Урал» отправляются в автопробег по Сибири
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

В Челябинске феерично выступил любимый тысячами сердец Глеб Самойлов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская области получит дополнительные средства из федерального бюджета на обновление обществ
11.06.2021

Челябинская область получит дополнительные средства на обновление общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Информационное агентство
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E-mail:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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11.06.2021 11:04

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11.06.2021 10:55

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11.06.2021 10:47

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