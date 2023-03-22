В Челябинской области появятся «Врата Урала» и «Большая вода»

Правительство Челябинской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» планируют реализовать в регионе комплексные туристические проекты «Врата Урала» и «Большая вода».

Совместную работу в рамках действующего соглашения о сотрудничестве обсудили исполнительный директор Корпорации Сергей Краснопёров и заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, комплекс с аквапарком «Большая вода» (предназначен для круглогодичного семейного отдыха) будет построен в центре Челябинска. На площади 35 тысяч квадратных метров разместятся крытые бассейны, СПА-зона, фитнес-центр и четырехзвездочная гостиница на 153 номера. На территории будут действовать водные аттракционы для всех возрастных категорий и банный комплекс с бассейном. Сухой пляж и подогреваемые бассейны будут располагаться на крыше здания для отдыха под открытым небом. Сдача комплекса намечена на четвертый квартал 2025 года.

Горнолыжный курорт «Врата Урала» планируется создать на базе действующего горнолыжного центра «Аджигардак» (Ашинский район). В структуре комплекса – гостиницы и апарт-отели категорий три и четыре звезды, глэмпинг и СПА-центр. Общий объем номерного фонда составит 450 номеров. На строительство обеспечивающей инфраструктуры предусмотрено финансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие туризма». Курортный комплекс будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, первый этап завершится в 2025 году.

«Совместная реализация проектов Туризм.РФ с инвесторами позволит создать современные качественные средства размещения и новые туристические объекты, а также будет способствовать появлению около 700 новых рабочих мест в туротрасли Челябинской области», – подчеркнул Сергей Краснопёров.

Туристические комплексы в Челябинской области будут построены в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Такие объекты, как «Большая вода» и «Врата Урала», способны улучшить качество жизни и сервиса в регионе, увеличить туристический поток. В свою очередь рост числа туристов и создание новых туристических объектов могут стать катализатором для развития всей туристической отрасли, - рассказал генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников. - Мы надеемся, что новые туристические объекты станут точками притяжения в нашу область».