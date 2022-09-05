Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней

Последний введенный в этом году объект инфраструктуры на реке Ай (Челябинская область) сделал подъем с берега на вершину стометровых скал безопасным и простым.

Убедиться в этом смогли представители СМИ, принявшие участие в организованном Агентством международного сотрудничества региона сплаве.

Сплавлять по живописнейшему Аю любят очень многие туристы, причем не только южноуральцы. Река отличается множеством природных достопримечательностей, в числе которых Кургазакская пещера, Сухие водопады, Большие Айские притесы, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс.

По самым приблизительным оценкам, ежегодно по реке сплавляется более 170 тысяч туристов, поэтому водная артерия испытывает колоссальную антропогенную нагрузку. Снизить ее призван региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», которые реализуется ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». За два года на обустройство экотропы «Ай – горный сплав» из регионального бюджета было направлено свыше 18 миллионов рублей.

«В рамках первого этапа было отсыпано дорожно-тропиночное полотно к Кургазакской пещере и Большим Айским притесам. Кроме того, были построены настил и лестница к Кургазакской пещере, а на Больших Айских притесах смонтирована смотровая площадка», – рассказала главный специалист отдела развития экологического туризма ГБУ «ООПТ Челябинской области» Виктория Пономарева.

По ее словам, в этом году четыре стоянки были оборудованы туалетами и контейнерными площадками для сбора мусора (на Блиновском повороте, вблизи Майской поляны, у Кургазакской пещеры и на Больших притесах).

«И, наконец, смонтирована лестница, соединяющая реку и Большие Айские притесы», - отметила Виктория Пономарева.

Если раньше туристы поднимались по отвесной скале с риском для здоровья и жизни, цепляясь за веревки, то теперь с комфортом поднимаются по лестнице. Кстати, она не портит пейзаж и совершенно незаметна на фоне уральского каньона.

Теперь не только участники сплавов могут подняться наверх, но и те, кто приехал на машине полюбоваться видами «лунной» реки или посетить экстрим-парк «Грифон», могут спуститься к берегу, сообщила представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова.