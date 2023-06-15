Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма

В течение двух лет Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит региону значительно нарастить поток туристов, активно развивая свой потенциал.

«В целом сегодня беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, и нужно максимально их использовать», - констатировал губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к Законодательному собранию региона.

Глава региона поручил наращивать количество современных мест размещения туристов в регионе. Для достижения этой цели он поставил задачу войти в федеральный проект по модульным объектам.

Выполняя поручение губернатора, правительством региона совместно с АНО «Центр проектного развития» была проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область получит 918 миллионов рублей на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов. Это второй по объему размер субсидий, выделенных правительством РФ для 38 регионов.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», - отметил Михаил Мишустин.

Вице-губернатор Александр Богашов отметил, что в стране впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти восемь миллиардов рублей. «Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», – подчеркнул замгубернатора Челябинской области.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по развитию туризма подчеркнул, что в стране большой потенциал туризма. Цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта, институтов развития.

«Полученные цифры ещё раз подтверждают правильность выбора стратегии – развития номерного фонда, туристической инфраструктуры. Спрос есть, и он растёт», – подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом, констатировал Алексей Текслер. В 2022 году регион поднялся в национальном туристическом рейтинге и занял 13-е место. Это лучший результат среди регионов УрФО. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более пяти миллионов 200 тысяч человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. «Тренд (на укрепление позиций в национальном туристическом рейтинге) важно продолжить», - поставил задачу Алексей Текслер.

Важнейшим условием для наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры.

В мае Челябинская область получила дополнительно из федерального бюджета 139,5 миллиона рублей на развитие туристической отрасли, в том числе 90 миллионов рублей предусмотрено на реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры области и 50 миллионов рублей - на повышение доступности и популяризации туризма для школьников.

Челябинская область входит в число регионов-лидеров по промышленному туризму и отмечена наградой за наставничество и организацию межрегиональных проектов. В 2022 году на Южном Урале был открыт первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. К 2025 году регион планирует втрое увеличить количество туристов по этому направлению.

В 2023 году правительство Челябинской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» планируют реализовать в регионе комплексные туристические проекты «Врата Урала» и «Большая вода» в рамках реализации нацпроекта. Это также позволит увеличить туристический поток в регион. «В свою очередь рост числа туристов и создание новых туристических объектов могут стать катализатором для развития всей туристической отрасли», - считает генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников.

Кроме того, регион в 2023 году в три раза увеличил финансирование госпрограммы «Охрана окружающей среды». Часть средств направят на создание инфраструктуры для развития экологического туризма.

В рамках госпрограммы на территории Симского пруда в Ашинском районе будет построена лестница с двумя смотровыми площадками, а памятник природы Большая Усть-Катавская пещера обустроят смотровой площадкой и спусковой лестницей к берегу реки. В восьми особо охраняемых природных территориях регионального значения будут созданы экологические тропы.

Проект детской экотропы «Пугачевское городище» в селе Веселовка Златоустовского городского округа стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов 2023 года. Размер гранта составил 1,3 миллиона рублей. Гранты получат еще три проекта.

Для поддержки туристического бизнеса правительство России обнулило ставку НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Высвобождаемые от уплаты налога средства предприниматели могут направить на дальнейшее развитие своих проектов.

Льготная ставка будет действовать пять лет с момента ввода туристических объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Кроме того, нулевой НДС смогут применить и владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

Одновременно с федеральной мерой поддержки в Челябинской области реализуются и региональные: установлены минимальные налоговые ставки при применении УСН на территории региона (1% для объекта налогообложения «доходы» и 5% - «доходы минус расходы»), освобождены от уплаты налога на имущество гостиницы, имеющие в соответствии с законодательством РФ категории 3*, 4* или 5*. Помимо этого, начиная с 2021 года южноуральским предпринимателям, реализующим масштабные инвестпроекты в туристической сфере на территории области, земельные участки предоставляются без торгов на основании решения Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Также представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на микрозаймы и поручительства по банковским кредитам от Центра «Мой бизнес».