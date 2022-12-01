Челябинская область стала привлекательна для туристов

О перспективах развития туристической сферы Челябинской области рассказал сегодня, первого декабря, на пресс-конференции заместитель главы региона Александр Богашов.

В 2022 году была изменена структура управления туристической отраслью на Южном Урале. В регионе создана специализированная организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области». Все полномочия от агентства международного сотрудничества переданы ей. В ее компетенции два больших блока работы – это развитие территорий и туристических кластеров и развитие и продвижение туристического потенциала.

«В прошлом году мы приняли три миллиона 926 тысяч туристов. В основном это были гости из Свердловской области, и нам, конечно, хочется расширить географию. В этом году по данному показателю область вышла на доковидный уровень», - сказал Александр Богашов.

В рамках промышленного туризма на предприятиях Челябинской области побывало свыше сорока тысяч туристов.

«Челябинская область вошла в проект по детским сертификатам, тысячи детей смогли отправиться на экскурсии бесплатно. Между регионами (Челябинская, Свердловская, Тюменская и Курганская области) подписаны соглашения. В ноябре запущен поезд «Орлан». У нас большие планы по развитию дорожной инфраструктуры. Это позволит повысить качество автомобильного туризма», - добавил чиновник.

В 2023 году область получит 89 миллионов (федеральный грант) на создание пляжных зон и новых туристических маршрутов. Еще более 400 миллионов в 2023-2025 годах регион получит на реализацию инвестиционных проектов. Это проект «Сапфиры Урала» в Еткульском районе и «Врата Урала» в Ашинском.