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ТВ-3 приглашает челябинцев показать миру своих собак: стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс»

Общество
Сегодня, 17:19

На телеканале ТВ-3 в Международный день собак, 2 июля, стартует кастинг в дог-шоу «Лучший пёс», премьера которого состоится в новом телесезоне.

В шоу не имеют значения породы и родословные, дипломы и медали, а также любые знаки отличия с собачьих выставок. Здесь смотрят только на подлинные чувства, которые связывают собаку и её владельца, и их уникальные взаимоотношения. Это шоу – проверка того, как хорошо вы знаете свою собаку, и насколько хорошо она на самом деле знает вас. Это шоу про любовь и взаимопонимание. 

Чтобы принять участие в отборе, заполните онлайн-анкету и снимите видео со своей собакой продолжительностью до 3-х минут с рассказом о вашей дружбе, интересных случаях и любимых играх. Кастинг продлится со 2 июля по 16 августа, а по его окончании жюри и продюсеры ТВ-3 выберут 48 пар, которые снимутся в программе «Лучший пёс».

А ещё в Международный день собак ТВ-3 анонсирует «ВКонтакте» познавательный сериал по воспитанию четвероногих. Специалисты по коррекции поведения собак специально для ТВ-3 и «ВКонтакте» запишут 5 серий о том, как с любовью приучить собаку к самым важным командам. Тем подписчикам, кто расскажет на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram истории про свою дружбу с собаками, отметив аккаунт ТВ-3 и поставив хештеги #ЛучшийПесТВ3 и #МеждународныйДеньСобак, достанутся подарки и сувениры от канала.

«Лучший пёс» – это большое, весёлое и согревающее сердце студийное дог-шоу канала ТВ-3, в котором четыре команды в составе собаки и её хозяина участвуют в трёх конкурсах на выбывание и борются за победу, демонстрируя, как хорошо они знают и понимают друг друга. Это шоу про любовь, которая не знает фальши, и отношения, способные справиться с любой полосой препятствий!

 

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