ТВ-3 приготовил музыкальную коллаборацию ко Дню всех влюбленных и к возвращению «Любовной магии»

Чем ближе День Святого Валентина, тем сильнее хочется романтики. И на ТВ-3 ее хватает! 16+

В понедельник, 13 февраля, специально к празднику, в эфире появится сериал «Любовная магия», рассказывающий об эксперте в этой удивительной области. А 10 февраля специально к показу на платформах Yappy, RUTUBE и на ТВ-3 состоялась премьера сингла, автором которого стал Леонтий Канделаки, а исполнительницей — певица Ольга Дворянцева. Трек называется «Магия».

ТВ-3 с Yappy впервые в партнерстве представят трек в фонотеке площадки. В его поддержку запустят тренд «Любовная магия», где пользователи смогут показать свои истории любви под трек «Магия». Идею подхватят амбассадоры Yappy Анна Хилькевич и Саша Стоун.

Только на Rutube появятся эксклюзивные кадры из второго премьерного сезона сериала «Любовная магия» под официальный OST. Кстати, в сериале зрители смогут услышать, как трек споет исполнительница главной роли -Евгения Игумнова. Ее Гала красива, умна, гадает на картах, разбирается в травах и может видеть будущее. Она помогает людям обрести свое счастье в большом городе и параллельно пытается найти свою половинку. В общем, привносит немного волшебства в реальную жизнь.

Слушайте, скачивайте и… влюбляйтесь!