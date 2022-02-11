В День Всех влюбленных Камерный театр Челябинска приглашает на свидание вслепую

В день всех влюбленных, 14 февраля, Камерный театр предлагает жителям Челябинска найти свою вторую половинку в театре, а заодно поприсутствовать на открытой репетиции нового спектакля.

Как сообщила пресс-секретарь министра культуры области Виктория Олиферчук, в этот день все желающие смогут посетить театр бесплатно. При входе посетители получат билет – голубой или розовый, а вот кто окажется соседом (или соседкой) выяснится только в зрительном зале. В фойе будет организована фотозона, а в буфете желающие смогут приобрести любимые конфеты влюбленных и цветы.

«Влюбленным обеспечены места для поцелуев. Мы приглашаем студентов, курсантов, конечно же членов Камерного клуба. В числе приглашенных врачи детской поликлиники №8. У них сейчас напряженная пора в связи с пандемией, и мы решили сделать им небольшой подарок- пригласить в театр и тем самым поблагодарить их за самоотверженный труд. Наши актеры, несмотря на то, что в понедельник в театре выходной, выйдут на сцену, чтобы сыграть для врачей и влюбленных», - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Зрители смогут присутствовать на открытом показе премьерной постановки «Сын». По словам директора специально ради этого из Санкт-Петербурга прибудет режиссер-постановщик Алексей Янковский.

«Он должен был прилететь заранее, но его не пустили в самолет из-за температуры. Возможно, она поднялась из-за волнения. Алексей Витальевич сообщил, что взял билет на другую дату, и мы все ждем его приезда со дня на день», - уточнил Илья Коломейский.