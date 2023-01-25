Твой ход, студент: в Челябинске стартует третий сезон масштабного проекта

Сегодня, 25 января, в Челябинске будет дан старт третьему сезону всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Более 400 студентов посетят площадки праздника в Южно-Уральском государственном аграрном университете и Южно-Уральском государственном медицинском университете.

Помимо презентации проекта в программе - сессия по разработке дорожной карты самоактуализации для студентов, проректоров и деятелей молодежной политики и образовательная лекция Российского Общества «Знания».

Челябинск участвует в проекте не первый год, в 2022 году победителями, получившие по одному миллиону рублей, стали два южноуральца. Студент Южно-Уральского государственного университета Руслан Назиров вместе со своей командой представил на суд экспертного жюри уникальный проект Green, связанный с экологичным подходом к использованию техники. Студентка Южно-Уральского государственного медицинского университета Виктория Соколова презентовала проект «Всероссийский гистологический турнир «Триада».

Старт проекта будет дан сразу в шести регионах, трансляция открытия будет доступна в официальной группе проекта ВКонтакте.