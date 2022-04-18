Тяжелая техника продолжает загрязнять дороги Челябинска грунтом со стройплощадок

Тяжелая техника продолжает загрязнять Челябинск грунтом со стройплощадок – грязь налипает на колеса выезжающего оттуда транспорта и в результате остается на дорогах областного центра. Это ежегодная проблема, с которой сталкивается муниципалитет в теплый период.

Глава города Наталья Котова поручила своим подчиненным – заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову, заместителю по вопросам строительства Владимиру Шамне и руководителю аппарата администрации Валерию Смирнову организовать взаимодействие по данному вопросу. Кроме того, к работе традиционно привлекут ГИБДД – для оперативного устранения выявленных нарушений (так как за загрязнение проезжей части предусмотрена ответственность по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог»).

Наталья Котова выразила уверенность, что начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов, как и в предыдущие годы, окажет содействие в данной работе и выделит сотрудников в помощь городским властям.

По словам градоначальницы, предстоит помывка городских дорог шампунем, состоятся субботники – комья грязи на проезжей части окажутся совсем некстати.

Отметим, речь о загрязнении челябинских дорог шла на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го апреля.

Как сообщил Владимир Шамне, в ходе объездов строительных площадок были выявлены нарушения при их содержании (со всеми вытекающими в виде разноса грязи по городу) по четырем адресам: улица Труда, 154; Елькина, 91; Ленина, 64-Д; Университетская набережная – от Чичерина до Молодогвардейцев.

«Информация о нарушениях доведена до застройщиков для устранения замечаний. Для проведения последующих выездных контрольных мероприятий подготовлены списки всех строительных площадок в городе», - сказал Владимир Шамне.

Валерий Смирнов, в свою очередь, отметил важность сотрудничества в данном вопросе с органами внутренних дел.

«Для организации межведомственного взаимодействия необходимо назначить ответственных лиц со стороны ГИБДД, чтобы мы сразу могли передавать им информацию о выявленных фактах загрязнений дорог и быстро устранять их», - сказал Валерий Смирнов.