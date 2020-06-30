У еще одного сотрудника минстроя Челябинской области выявлен коронавирус
У еще одного сотрудника министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области выявлена коронавирусная инфекция Covid-19.
«В управлении инженерной инфраструктуры Челябинской области у одного из сотрудников предварительно положительный тест на коронавирусную инфекцию», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя.
Коллеги заболевшего сотрудника отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проведена санитарная обработка.
В здании минстроя сохраняется масочный режим, каждое утро сотрудникам измеряют температуру.
Напомним, в июне был выявлен ковид у сотрудника отдела имущества и материального обеспечения Минстроя. В начале июня у сотрудника ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственного минстрою, был получен положительный тест на Covid-19.
В мае с подозрением на пневмонию был госпитализирован министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.
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