У еще одного сотрудника минстроя Челябинской области выявлен коронавирус

У еще одного сотрудника министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области выявлена коронавирусная инфекция Covid-19.

«В управлении инженерной инфраструктуры Челябинской области у одного из сотрудников предварительно положительный тест на коронавирусную инфекцию», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя.

Коллеги заболевшего сотрудника отправлены на самоизоляцию. В помещениях минстроя будет проведена санитарная обработка.

В здании минстроя сохраняется масочный режим, каждое утро сотрудникам измеряют температуру.

Напомним, в июне был выявлен ковид у сотрудника отдела имущества и материального обеспечения Минстроя. В начале июня у сотрудника ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственного минстрою, был получен положительный тест на Covid-19.

В мае с подозрением на пневмонию был госпитализирован министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.