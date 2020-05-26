Глава минстроя региона выздоровел и приступает к своим служебным обязанностям
Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, проходивший лечение в одном из лечебных учреждений, выздоровел и готов приступить к своим служебным обязанностям.
Напомним, Виктор Тупикин был госпитализирован 20 мая с подозрением на пневмонию. Первый тест на короновирусную инфекцию показал отрицательный результат.
В больнице министр провел менее недели.
«Подозрение на пневмонию сняли», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя, Виктора Тупикина выписали из больницы в понедельник, 25 мая. Но пока он на больничном дома.
Со среды, 27 мая, министр вернётся к своим рабочим обязанностям. На этот день вновь намечено провести онлайн-конференцию «Повлиял коронавирус на строительную отрасль Южного Урала?».
Напомним, эту тему с главой минстроя планировалось обсудить 21 мая, но пресс-конференцию пришлось отменить из-за его госпитализации.
Пока до конца не ясно, примет ли участие Виктор Тупикин в завтрашней онлайн-конференции.
Но его участие в пресс-конференции опять под вопросом. Но в этот раз не из-за состояния здоровья министра, а из-за его плотного рабочего графика.
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