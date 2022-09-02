У губернатора и главы Кунашакского района не совпадают взгляды на строящиеся объекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен темпами строительства Дворца культуры в Муслюмово и потребовал от главы Кунашакского муниципального района активизировать работы на этом объекте. Глава Сибагатулла Аминов видит и положительные моменты в этой стройке, а проблемными считает другие объекты.

Ход работ на стройплощадке губернатор проконтролировал первого сентября.

Дворец в поселке возводится в рамках нацпроекта «Культура». Срок сдачи объекта – ноябрь 2022 года

На данный момент возведена лишь коробка здания и до сих пор не установлена кровля. На объекте работают всего 15 человек. Ситуация крайне не устроила главу региона, Алексей Текслер высказал опасение, что такими темпами подрядчик не успеет выполнить работы в установленный срок, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Вы в кратчайший срок должны усилить работы, - потребовал от главы района Алексей Текслер. - Скоро начнутся осенние дожди, и половина работы, которую вы уже сделали, может пойти насмарку. Кровля - это задача номер один».

Губернатор посоветовал главе привлечь на объект субподрядчика, если не получается своими силами уложиться в срок. «Нет своих сил, так возьмите субподрядчика. Вы, очевидно, опаздываете со сроками, - распорядился Алексей Текслер. - Хочу сказать, что это никуда не годится. Решите вместе с министерством все вопросы. Объект нужно сдать вовремя. Для Муслюмово он знаковый».

По мнению главы Кунашакского района, ситуация по строительству Дворца культуры в Муслюмово обстоит намного лучше, чем описал губернатор.

«Конечно, есть и положительные моменты, например в Доме культуры п. Муслюмово уже проложены коммуникации, собираются фермы для монтажа крыши и проводятся работы по укладке теплотрассы», - поделился ранее Сибагатулла Аминов на своей странице ВКонтакте.

При этом глава района назвал другие проблемные объекты в районе, которые он держит на контроле. «К сожалению, подрядчиками на некоторых объектах нарушаются графики выполняемых работ, есть риск не освоения финансовых средств и возврата их в бюджет области, что нежелательно, - отметил Сибагатулла Аминов. - Сейчас есть небольшие задержки при строительстве спортивного зала Тахталымской школы. А этот объект мы ждём давно, он нужен обучающимся и любителям здорового образа жизни».

В ближайшее время в Кунашаке будет построен еще один большой спортивный объект – крытый хоккейный корт, рассказал губернатор. В прошлом году провели масштабную реконструкцию стадиона «Кунашакский». В День знаний была торжественно открыта новая школа.

В центре Кунашака продолжается строительство детского парка. Работы планируется завершить в конце сентября.

«В целом надо сказать, что социальная инфраструктура в Кунашакском районе развивается. Сегодня новая современная школа открыта, хороший современный стадион со спортивными объектами. Еще раз отфиксировали решение построить крытый ледовый стадион в Кунашаке», — заявил Алексей Текслер.

В Кунашаке также ведется строительство двух многоквартирных жилых домов по улице Совхозной, квартиры в которых в том числе будут предоставлены переселенцам из ветхо-аварийного жилья. Планируется сдать дома в эксплуатацию к лету 2023 года. Губернатор побывал на стройплощадке.

«В следующем году эти два дома будут построены, и есть уже решение по третьему дому. Это не только решение проблем ветхо-аварийного жилья, но и в целом, если говорить о развитии муниципалитета, без нового жилья это невозможно», - прокомментировал глава региона.

Также Алексей Текслер в ходе визита в Кунашакский район обсудил с главой муниципалитета вопросы экономики, газификации, строительства дорог и уборочной кампании.