17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
16.06.2023
Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023