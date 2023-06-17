У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце

У набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска появилось сердце.

Замечательный арт-объект из молодой ивы создали местные флористы. Как рассказал глава района Александр Орел, называется он «Храм в сердце».

«Плюс одна фотозона любимому городу!» - порадовался глава.

Также Александр Орел анонсировал появление на берегу Смолино еще нескольких арт-объектов – к работе над одним из них флористы приступят уже через несколько дней.

Жители района искренне радуются такому подарку и оставляют на странице главы в ВКонтакте восторженные комментарии:

«Молодцы! Очень радует преображение нашего района. Спасибо огромное»; «Круто получилось»; «Спасибо флористам за идею и ее блестящую реализацию!»; «Как же круто!»; «Золотые ручки у флористов. Красота»; «Очень удачное решение, привлекает внимание людей, несет смысловую нагрузку, вызывает хорошие эмоции! Спасибо!»; «Молодцы! Флористы сотворили красоту»; «Замечательная идея!»; «Теперь главное - сберечь эту красоту!!! Молодцы какие!!!».

Отметилась в комментариях и одна из создательниц сердца набережной -Анна Оразбаева-Савина, поблагодарившая Александра Орла за содействие:

«Благодаря вашему быстрому реагированию на мою просьбу, оперативную помощь, случился этот арт-объект. А еще мы, флористы, получили большое удовольствие, работая на набережной Смолино. Сбылась наша мечта - сделать наш город красивее».

Сердце набережной действительно получилось красивым и нежным. Впереди – новые сюрпризы.