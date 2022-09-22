А у них на это пять причин: подрядчик вновь сорвал сроки сдачи школы в Копейске

В Копейском поселке Тугайкуль (Челябинская область) в очередной раз сорваны сроки сдачи в эксплуатацию социально важного объекта. Долгожданная школа на тысячу мест за один миллиард рублей снова не открыла двери для маленьких жителей. И это вопреки обещаниям подрядчика и регионального министерства строительства и инфраструктуры. Почему школа превратилась в долгострой? Специалисты Общероссийского народного фронта посчитали все причины оправданий подрядчика - фирмы «Строймеханизация».

Обещания от подрядчика и заказчика о скором открытии долгожданной школы жители Копейска слушают четвертый год. Согласно проекту, новое образовательное учреждение рассчитано на тысячу учеников.

Дефицит образовательных организаций Копейска, по данным регионального правительства, составляет 3129 мест. Сейчас они учатся в разных учебных заведениях: 785 человек посещают старую школу в поселке РМЗ, которая рассчитана всего на 450 детей. Еще 130 школьников учатся не по месту жительства и вынуждены добираться до мест учебы автобусами, поскольку их школы находятся за пределами микрорайона. Все они должны были быть переведены в новое учреждение. Но изначально, с момента выбора подрядной организации, к проекту стали возникать вопросы.

По данным официального сайта Госзакупок, контракт на возведение школы № 16 микрорайоне Тугайкуль заключен 22 октября 2019 года с компанией ООО «Строймеханизация» на сумму порядка 734,5 миллиона рублей.

«К дорожной деятельности фирмы у Народного фронта ранее возникало множество обоснованных претензий. К новому учебному году 2020-го объект не был сдан в эксплуатацию. Дату завершения строительно-монтажных работ перенесли на сентябрь 2021 года. К первому сентября 2021-го открытие вновь не состоялось. Зато объект существенно подорожал. Через пять дней было заключено дополнительное соглашение об изменении стоимости контракта. Теперь она составляет 1 030334339 рублей, что заказчик обосновал несоответствием проектной документации», - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В апреле 2022 года, когда стало очевидно, что подрядчик явно не успеет к очередному Дню знаний, родители потребовали объяснений. В компании задержку объяснили «непростым проектом», заявив, что территория для строительства оказалась болотистой, рядом – каскад технических водоемов, откуда круглогодично поступает вода.

По мнению общественников, это неправдоподобная версия, поскольку минстрой совершенно точно был в курсе проблем на данной территории. Как минимум, министерство было проинформировано ранними обращениями от Народного фронта о проблемах микрорайона Тугайкуль, поселков Горняк, Кадровик, в том числе и подтоплениях микрорайона Тугайкуль канализационными стоками.

Школа в итоге не открыла двери и первого сентября 2022 года.

«Поскольку заказчик не комментирует вопрос применения штрафных или иных санкций к подрядчику, а также, судя по неоднократному переносу сроков, не может обеспечить надлежащий контроль, и вместе с исполнителем, гарантировать сдачу объекта в качественном состоянии к определенной дате, мы подключили к истории правоохранительные органы, - заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Также общественники обратили внимание на тот факт, что согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы подрядчика оплачены. Это, очевидно, преждевременно, ведь сдача объекта и, соответственно, приемка с учетом требований качества и безопасности, предъявляемых к общеобразовательным учреждениям, не проведены.

Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой о проверке ситуации на предмет неэффективных трат бюджетных средств в особо крупном размере.