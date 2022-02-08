У пассажиров челябинского транспорта могут возникнуть проблемы при оплате проезда карточками

У пассажиров челябинского городского транспорта при оплате проезда банковскими картами могут возникнуть проблемы.

Об этом сегодня, восьмого февраля, рассказали в городской администрации со ссылкой на технического оператора. ООО «Бенток-Смоленск» сообщило, что у банка-эквайера возникли временные сложности с обработкой транзакций, поэтому списания с карточек за поездки могут происходить с существенной задержкой по времени.

«Банк-эквайер работает над скорейшим решением данной проблемы. В случае неправомерного списания денежных средств сумма после обращения сумма будет возвращена. По всем вопросам обращайтесь в МУП «СОД» по телефонам: 778-62-15, 778-62-90, 778-62-91, в рабочее время - с 8.00 до 17.00», - сообщили в мэрии.