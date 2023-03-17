У православных 18 марта - особый день поминовения усопших

Завтра, 18 марта, у православных особый день поминовения усопших – вторая Великопостная родительская суббота.

На Великий пост приходятся три Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах. В 2022 году это четвертое, 18 и 25 марта. В эти дни в храмах совершаются заупокойные службы.

«В Родительские субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста в православных храмах совершаются особые заупокойные богослужения, на которых поминаются усопшие христиане. Этим утверждаются любовь и единство христиан – чад Православной Церкви, ныне живущих и перешедших в мир иной, - пояснили в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. - Другая причина установления Родительских суббот состоит в том, что в дни Святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений, полных литургий не совершается, а значит, усопшие как бы лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при Божественной службе».

В воскресенье третьей недели Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

Тем самым церковь прославляет Святой Крест и напоминает о страданиях Спасителя, чтобы укрепить верующих в прохождении поста. «Крест Христов – это знамение славной победы. Он не только символ горечи и боли, которых не миновать человеку в земной жизни, но он также залог вечной радости, перед которой все временные страдания ничего не стоят», - отмечают в челябинской епархии.

Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

Четвертая неделя будет посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, а на пятую празднуется память преподобной Марии Египетской. На шестую неделю отмечается Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). С понедельника седьмой недели начнется Страстная Седмица.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей - 48 дней. В 2023 году пост начался 27 февраля и продлится по 15 апреля. Пасха Христова – 16 апреля.