17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
17.03.2023
В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре
17.03.2023
Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию
17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
17.03.2023
Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган
17.03.2023
В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому
У православных 18 марта - особый день поминовения усопших
10.03.2023
У православных 11 марта – первая Вселенская родительская суббота Великого поста
18.02.2023
У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота
04.11.2022
Пятого ноября у православных - Димитриевская родительская суббота
10.06.2022
У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023