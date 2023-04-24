У православных 25 апреля - день особого поминовения усопших

Во вторник второй недели после Пасхи православная Церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших. В этом году этот день выпал на 23 апреля.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (четвертый век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой - разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника.

«Несмотря на то, что Радоница - это день поминовения умерших, в этот день не полагается грустить, унывать, плакать. Наоборот, нужно радоваться вместе с душами усопших о Воскресении Иисуса Христа, о том, что умершие попали в Его Царство», - пояснили в Челябинской епархии.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную.

Самое главное, что можно сделать для усопших - это помолиться за них. В этот день принято посещать церковь для прочтения молитвы и участия в богослужении. Нужно подать записку с именами усопших родственников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой, поясняли в храме.

Многие перед Радоницей побывали на кладбище, чтобы после зимы навести порядок на могилах своих родственников.

В этот день, придя на кладбище, надо зажечь свечку. Помолиться или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм - этим оскорбляется память мертвого.

Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

В администрации Челябинска отметили, что в преддверии Радоницы все городские кладбища были обработаны от клещей. В других муниципалитетах региона также провели акарицидную обработку кладбищ специальными препаратами. Но жителям все-равно советуют быть внимательными и, придя домой, осмотреть себя и одежду на наличие клещей.

По традиции, в Родительский день будет увеличено количество маршрутов общественного транспорта, чтобы жители смогли без проблем добраться до могил своих умерших родственников.

В Челябинске на Радоницу на Градское кладбище можно будет добраться автобусом № 94 «Чичерина — Градский прииск», на Преображенское кладбище – автобусом №95. Оба будут курсировать с девяти до 19 часов, первый - каждые 6-12 минут, второй - каждые 15-30 минут. Посадка на автобусы на Чичерина на платформе за трамвайным кольцом. Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

В Магнитогорске в преддверии Радоницы провели масштабную уборку на территориях всех четырех городских кладбищ. Для безопасности горожан территории были обработаны от клещей, сообщили в мэрии.

В день поминовения усопших в Магнитке также запустят дополнительные маршруты движения общественного транспорта до кладбищ. «Проезд на территорию кладбищ будет закрыт. Для удобства жителей города будут обеспечены дополнительные трамвайные маршруты, увеличено количество маршрутных такси», - сообщили в администрации. В направлениях Левобережного и Правобережного кладбищ перевозчиками также уменьшен интервал движения на маршрутах регулярных перевозок.