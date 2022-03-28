В понедельник, 28 марта, у православных началась четвертая неделя Великого поста. Церковь посвящает ее памяти преподобного Иоанна Лествичкина, который являлся подвижником, всю свою жизнь, проведя в монашеских подвигах.

Накануне в воскресенье, на утрене, после великого славословия, на середину храма был вынесен Крест, которому совершилось поклонение. Он будет пребывать в храме в течение всей недели до пятницы, после чего уносится обратно в алтарь перед Литургией. Благодаря обряду поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню в народе четвертая седмица Великого поста называлась Крестовой, Средокрестной, Крестопоклонной.

Лествичник получил от названия книги – «Лествица райская». Это классическое руководство в духовной жизни. В «Лествице» духовный путь христианина представлен как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни (отсюда название: эти ступени образуют лествицу, как раньше называли на Руси лестницу). Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает, по преподобному Иоанну, любовь как царица христианских добродетелей. Последнее, тридцатое, слово Лествицы преподобный Иоанн посвятил христианской любви.

Среда четвертой седмицы считается половиной Великого поста. В среду, 30 марта, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности. С началом Литургии начинается исповедь.

Суббота четвертой недели Великого поста, второе апреля, (так же как на второй и третьей неделе) установлены для поминовения усопших. Это великопостные родительские субботы.

Накануне родительской субботы, вечером в пятницу, в православных храмах служится великая панихида («парастас» - в 17 часов). В субботу (в восемь часов 30 минут) – поминовение усопших, Великая панихида, сообщает Свято-Симеоновский кафедральный собор.

В воскресенье, третьего апреля, в 17 часов на вечернем богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет совершаться особая служба - пассия. Это особое неуставное богослужебное последование, в центре которого - память о Страданиях Христовых.

Питание в Великий пост на четвертой неделе немного ужесточается. Для монахов и священников с понедельника по пятницу четвертой седмицы действует сухоядение. Для мирян существует небольшое послабление: разрешается употреблять горячую пищу, в виде исключения для тех, кто постится по щадящему режиму питания в пост, разрешается добавлять в пищу растительное масло. Строго запрещены мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия.

Пост в 2022 году начался седьмого марта и завершится 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха Христова.