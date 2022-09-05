05.09.2022
Провальный старт нового сезона
05.09.2022
Житель Увельского района наказан за осквернение могил родственников
05.09.2022
В Челябинске установили 70 остановочных павильонов
05.09.2022
Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года
05.09.2022
Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
У жителей села в Челябинской области изымут всю домашнюю птицу
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022