У жителей села в Челябинской области изымут всю домашнюю птицу

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области у жителей изымут всю домашнюю птицу(а это более двух тысяч голов) в связи с выявленным на территории муниципалитета опасным заболеванием и установлением карантина.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Виктор Мамин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп (далее именуются – животные) на территории села Халитово Халитовского сельского поселения Кунашакского района Челябинской области (далее именуется эпизоотический очаг)», - говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства области предписано организовать и провести работу по изъятию животных на территории эпизоотического очага.

Ведомству также предстоит решить вопрос возмещения ущерба жителям, у которых была изъята домашняя птица.

Ранее было установлено, что в населенном пункте Халитово в 70 дворах содержится две тысячи 23 головы домашней птицы, в том числе 964 гуся, 558 кур, 450 уток и 51 индейка.

Напомним, 26 августа в селе Халитово был выявлен очаг опасного заболевания – высокопатогенного птичьего гриппа. С 30 августа на территории сельского поселения был введен карантин по вирусу гриппа птиц. По подсчетам, в селе пало 80 гусей (все они относятся к молодняку 2022 года рождения).

Угрожаемая зона включает в себя деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожную станцию Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревню Сосновка Буринского сельского поселения, деревню Арыкова, поселок Разъезд №3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения.

Также определена зона наблюдения, радиус которой составляет до 70-ти километров от границ угрожаемой зоны.