В Челябинской области выявлен очаг опасного заболевания

В селе Халитово (Кунашакский район, Челябинская область) зафиксирован очаг опасного заболевания - высокопатогенного вируса птичьего гриппа.

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Неделю назад в управление обратились жители села и пожаловались на падеж домашних гусей. По предварительным подсчетам, пало 80 молодых птиц (все появились на свет в 2022 году).

Результаты исследования взятых проб показали, что предварительной причиной гибели гусей стал птичий грипп.

«На территории с. Халитово Кунашакского района ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлен генетический материал высокопатогенного вируса гриппа птиц», - рассказали в администрации района.

Как пояснили агентству в региональном минсельхозе, вирус опасен только для птицы, и все вводимые карантинные меры с этим связаны.

В настоящее время государственной ветеринарной службой области проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, профилактических, диагностических и ограничительных мер. Пожарная машина проводит дезинфекцию дороги, для сотрудников ветстанции организовано проживание и питание.

В селе также введен запрет на свободный выгул птицы во избежание инфицирования здоровой птицы.

В очаге установлены границы угрожаемой зоны. «Предполагаемый источник возбудителя инфекции – дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах», - отметили в Россельхознадзоре.

Специалисты Управления провели обследование прибережной территории озера Тахталым, которое прилегает к селу Халитово, и обнаружили труп еще одного павшего домашнего гуся.

Накануне, 29 августа, на место выехала рабочая группа по эпизоотическому расследованию. В этот же день региональный минсельхоз утвердил план проведения эпизоотических мероприятий.

Сейчас управление ветеринарии устанавливается точное количество павшей птицы и поголовья птицы, проживающей в населенном пункте.