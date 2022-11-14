Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД

ГИБДД Челябинска контролирует содержание улично-дорожной сети и работу подрядчиков. При необходимости сотрудники Госавтоинспекции сопровождают колонны коммунальной техники.

В осенне-зимний период контроль за содержанием улично-дорожной сети требует особой тщательности. Не вовремя убранный снег, снежный накат и наледь на проезжей части, безусловно, может являться сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий.

«Сотрудники Госавтоинспекции контролируют работу организаций, осуществляющих содержание дорог в зимний период. Сотрудниками отделения организации движения и дорожной инспекции отдела ГИБДД в органы местного самоуправления, а также организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, уже внесены представления на устранение факторов, угрожающих безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В ближайшие дни на территории города, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады. Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности.

В связи с экстренным предупреждением и краткосрочным прогнозом погоды все подрядчики переведены на особой режим работы. В настоящий момент на улицах города уборкой заняты 212 единиц техники и 530 дорожных рабочих. Выполняется как расчистка дорог, так и уборка тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. С учетом ожидаемого понижения температуры, выполняется превентивная обработка противогололедными материалами опасных участков.

Автовладельцев просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не оставлять машины вдоль дорог и не мешать работе техники.