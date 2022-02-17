Учащиеся магнитогорского «Кванториума» разработали настольную игру «Как стать генералом»

В Магнитогорске (Челябинская область) учащиеся детского технопарка «Кванториум» в рамках проекта «Дети детям» по инициативе полицейских разработали квест «Как стать генералом».

Команда под названием «Юные защитники закона», в состав которой вошли Дмитрий Сергейчук-Ильченко, Юрий Токарев, Таисия Орлова, Артем Осипов и Илья Морозов, в сентябре 2021 года начала работу над масштабным проектом.

«Ребята сами придумали оформление карточек, создали чертеж поля, проект фишек и подготовили 100 вопросов. В процессе работы они распределили обязанности, и каждый участник команды готовил определенный этап. Сегодня мы увидели окончательный вариант и смогли сами поучаствовать в игре», - рассказала старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Для того, чтобы квест получился интересным и увлекательным, важны все его составляющие. Само поле представляет собой трехуровневую восьмигранную фигуру. Оформление фишек выполнено в виде погон, соответствующих определенному званию сотрудника полиции. За каждый правильный ответ игрок получает определенное количество звездочек. Таким образом участник, набравший 50 звезд, может стать «генералом».

Как отметила старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД майор полиции Елена Слепенко, игра имеет большое практическое значение в формировании правовой грамотности, но самое главное – она создана детьми для детей.

«Мы будем рекомендовать данный проект для использования при проведении классных часов, внеклассных мероприятий в учебных заведениях, занятий в учреждениях дополнительного образования. Игра с простым и понятным функционалом, но очень насыщенная информацией. Она станет очень хорошим помощником для социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе и, конечно же, родителей и всех, кто не равнодушен к воспитанию подрастающего поколения как законопослушных граждан», – резюмировала Елена Слепенко.

Кстати, в завершении игры именно она получила звание «генерал».