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Из шахты - на крышу

Участница конкурса красоты «Мисс офис» побывала на объектах «Ростелекома» в Челябинске

Общество
Сегодня, 10:16
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Полуфиналистка международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс офис» Марина Ковязина, представляющая Челябинск, побывала на необычной экскурсии, которую для нее в столице Южного Урала провели представители компании «Ростелеком».

Девушка увидела, где находится телекоммуникационное сердце региона, спустилась в кабельную шахту, узнала, как интернет и цифровое телевидение приходят в дом абонентов и попробовала сварить браслет из оптического волокна. Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», доступ к некоторым объектам связи для большинства лиц полностью закрыт.

Перед началом экскурсии красавица прошла обязательный инструктаж по технике безопасности, облачилась в специальную форму и каску. Чтобы увидеть подземный путь волоконно-оптических линий связи от центрального узла доступа до квартир абонентов, отважная конкурсантка спустилась в шахту кабельной канализации компании «Ростелеком». Ее общая длина в Челябинской области составляет 2,2 тысячи километров, в Челябинске – 0,9 тысячи километров. В кабельной канализации национального провайдера расположены не только собственные линии связи, но и сторонних операторов связи. Для этого компания уже несколько лет подряд реализует проект «Чистое небо».

Вторым важным объектом стал центральный узел доступа -телекоммуникационное сердце Южного Урала. Здесь в том числе проходит проверка IP-адресов и портов, автоматически фиксируются данные о смене тарифного плана, пополнении счета абонента

«Почему мы называем центральный узел телекоммуникационным сердцем региона? Через Челябинск положена высокоскоростная оптическая магистраль. Именно в нашем городе она разветвляется на менее крупные каналы связи по Южному Уралу. Все оптические потоки Челябинска и Челябинской области соединены с центральным узлом доступа в единый организм, который работает круглосуточно», − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Наивысшей точкой встречи стал подъем на крышу здания. Здесь расположено современное оборудование по приему сигнала со спутника и его транскодировке в цифровой формат для предоставления жителям Южного Урала услуг интерактивного телевидения (IPTV).

«Я потрясена экскурсией и масштабами деятельности, которую в Челябинской области реализует провайдер. Пользуясь интернетом, переключая телеканалы, говоря часами по телефону с подругой, просто не задумываешься о том, как много делается для того, чтобы мы всегда и везде имели возможность получить качественную и быструю связь. Сегодня я увидела эту работу изнутри, у меня осталась масса положительных эмоций и оптический браслет на память о встрече», - сказала Марина Ковязина.

Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц «Мисс офис-2020» проходит в этом году в одиннадцатый раз. Победительница получит главный приз – два миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора - компании «Комус».

 

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