Участники боевых действий на Донбассе учили челябинцев быть готовыми ко всему

В городском бору Челябинска в воскресенье, 25 декабря, участники боевых действий на Донбассе Андрей Нестеров и Дмитрий Костюк обучали всех желающих – и взрослых мужчин и женщин, и студентов – азам военного дела.

В мероприятии под открытым небом приняли участие волонтеры, оказывающие помощь участникам специальной военной операции.

«Обучали всех, кто хотел узнать, как выносить раненых на своих плечах, какими бывают мины и как их обезвреживать, как работать с автоматом, что такое жизнь в условиях леса и как правильно себя вести в лесу. Сегодня мы все должны быть готовы к разным событиям – и как бойцы, и как санитары», - отметил Андрей Нестеров.

По словам участника боевых действий на Донбассе, в этот воскресный день каждый гражданский (в возрасте от 15 до 50 лет) на себе прочувствовал, что такое трудовые солдатские будни.

«Это было всего лишь учение, а в реальности все происходит под взрывы мин и свист пульт!», - подчеркнул Андрей Нестеров.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым.