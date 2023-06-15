Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября

Учреждения культуры и образования Челябинска начали подготовку к новому учебному году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году участниками национального проекта «Культура» стали шесть детских учреждений культуры. На выделенные школам искусств денежные средства в размере 41,8 миллиона рублей из средств федерального, регионального и местного бюджетов приобретены качественные музыкальные инструменты, интерактивные средства обучения и методические материалы – с первого сентября ученики и педагоги смогут в полной мере оценить достоинства новых «богатств».

В администрации Челябинска отмечают, что модернизация материально-технической базы школ не только положительно скажется на качестве обучения, но и позволит расширить возможности обучающихся для реализации творческих способностей.

Еще 209 миллиона рублей направлено на подготовку образовательных учреждений к учебному году. На эти деньги планируется обустройство 13 спортивных площадок, ремонт кровель на 46 объектах, ремонт девяти фасадов, инженерных систем в 34 учреждениях и многое другое.