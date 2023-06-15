15.06.2023
Южноуральские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
14.06.2023
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
14.06.2023
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
14.06.2023
К челябинцам возвращаются летние кинотеатры
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023