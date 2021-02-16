УФСБ России по Челябинской области 87 лет

Сегодня, 16 февраля, сотрудники УФСБ России по Челябинской области отмечают 87-ю годовщину управления.

Современная история УФСБ начинает свой отсчет с 16 февраля 1934 года. Ровно через месяц после образования Челябинской области состоялся приказ полномочного представителя ОГПУ, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 17-го января 1934 года о разделении Уральской области и на основании приказа считать сформированным аппарат полномочного Представительства ОГПУ по Челябинской области с центром Челябинске в составе: Курганского оперсектора, Магнитогорского, Златоустовского горотделов и бывшего Тюменского оперсектора».

КАК сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, через несколько месяцев ОГПУ было переименовано в НКВД СССР. У Челябинского управления долгая и богатая история. Его сотрудники вместе с народом прошли через разные исторические вехи – строительство промышленных гигантов, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод, Станкомаш, завод им Колющенко и другие предприятия Южного Урала, ковавших Победу над фашизмом в тылу страны, послевоенное восстановление экономики, создание «атомного щита» государства, перелом эпох и государственного устройства, строительство новой России. В годы войны сотрудники УНКВД по Челябинской области, ушедшие на фронт, принимали участие во многих разведывательных разработках особых отделов (ОО НКВД СССР) и военной контрразведки СМЕРШ. 145 южноуральских чекистов, уйдя на фронт, прошли через фронтовые будни, 99 из них погибли на полях сражений. По окончании войны более 600 фронтовиков и 200 тружеников тыла в дальнейшем проходили службу в челябинском Управлении.

«Несомненным является огромный вклад Управления КГБ СССР по Челябинской области в создании ядерно-оружейного комплекса страны. Жесточайший режим секретности на предприятиях сохранялся на протяжении десятилетий, и лишь в конце 1980-х годов иностранные державы узнали о существовании закрытых «атомных» городов. Сотрудниками управления в послевоенные годы были разоблачены вражеские пособники, каратели, агенты «абвера» и диверсанты разведшкол, которых на Урале и в Сибири осело немало», - добавили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В это же время немалого напряжения человеческих сил и профессиональных умений потребовали расследование единичного в те годы преступления –.и Затем много сотрудников УФСБ выполняли интернациональный долг в годы войны в Афганистане, в других «горячих точках», стали участниками контртеррористических операций на Северном Кавказе. В современную эпоху сотрудники УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с органами власти региона, правоохранительными, следственными и надзорными ведомствами самоотверженно выполняют долг перед Родиной, вносят весомый вклад в обеспечение безопасности государства.