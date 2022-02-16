УФСБ России по Челябинской области – 88 лет

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области отмечают 88-ю годовщину образования территориального органа безопасности.

Управление было создано 16-го февраля 1934-го года после административно- территориального деления страны, в результате которого образовалась Челябинская область. В приказе полномочного представителя ОГПУ по Челябинской области говорилось: «В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 17-го января 1934 года о разделении Уральской области и на основании приказа ОГПУ № 1019 от 23-го января 1934 года, считать сформированным аппарат полномочного представительства ОГПУ по Челябинской области с центром в Челябинске в составе: Курганского оперсектора, Магнитогорского, Златоустовского горотделов и бывшего Тюменского оперсектора».

Через несколько месяцев ОГПУ было переименовано в УНКВД СССР.

Управление имеет свою богатую историю, которая неразрывна связана с историей государства и региона. Первый состав областного УНКВД, наряду с непосредственными контрразведывательными задачами, также решал всевозможные дела о вредительстве, контролировал строительство новых промышленных объектов, проводил совместные с милицией операции «по изъятию уголовно-преступного элемента».

В годы войны сотрудники УНКВД по Челябинской области, ушедшие на фронт, принимали участие во многих разведывательных разработках особых отделов (ОО НКВД СССР) и военной контрразведки СМЕРШ. Многие из них не вернулись, навечно остались на полях сражений.

Сложная работа проводилась и в тылу. Перед сотрудниками областного управления стояла задача «организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов и диверсантов».

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Помимо этого, коллектив УНКВД по Челябинской области совместно с коллегами из Перми и Свердловска собрал личные средства в размере 2,5 миллиона рублей на формирование танковой колонны «Чекист Урала», за что контрразведчики удостоились благодарности Верховного Главнокомандующего.

В послевоенные годы несомненным является огромный вклад УКГБ СССР по Челябинской области в создание «ядерного щита» России. До середины 80-х годов долгим эхом войны оставалась работа по разоблачению вражеских пособников, карателей, агентов абвера, которые скрывались на Урале и в Сибири после войны.

Сотрудники УКГБ первыми принимали участие в следствии по факту взрыва хранилища радиоактивных отходов в сентябре 1957-го года, одними из первых пришли на помощь пассажирам, оказавшимся на месте крупнейшей железнодорожной катастрофы под Ашой в июне 1989-го года. Высокий профессионализм проявили при расследовании единичного в то время преступления – взрыва в трамвае в декабре 1981 года. Сотрудникам управления удалось и предотвратить диверсионный акт на одном из оборонных предприятий Южного Урала. Со всеми этими испытаниями они с честью справились.

УФСБ России по Челябинской области всегда сохраняло и приумножало традиции славных предшественников. Сегодня в одном строю с действующими сотрудниками управления находятся свыше 600 ветеранов госбезопасности. С них начиналась и ими делалась история обеспечения безопасности Отечества.

Сотрудники УФСБ всегда гордились своими Героями Советского Союза и Российской Федерации – участниками Великой Отечественной войны полковником Григорием Тимофеевичем Васевым и подполковником Виктором Васильевичем Самойлиным, участником контртеррористической операции на Северном Кавказе генерал-майором Александром Радиковичем Хамитовым.

Как отмечают в пресс-службе регионального управления ФСБ, коллеги всегда помнят боевых товарищей - подполковника Сергея Александровича Каклеева и майора Николая Ивановича Антипкина, не вернувшихся из длительной служебной командировки в зону вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Оба удостоены орденами Мужества (посмертно).

Опыт предыдущих поколений помогает действующим сотрудникам выполнять современные задачи, стоящие перед ними: противодействие акциям иностранных спецслужб, информационным угрозам, обеспечение безопасности на объектах промышленности и транспорта, предприятиях оборонно-промышленного и ядерно-оружейного комплексов, борьба с проявлениями терроризма и экстремизма, коррупцией и преступлениями в экономической сфере, незаконным оборотом оружия и наркотиков, отстаивание суверенитета и целостности российского государства.