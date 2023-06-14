Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел в минувшую субботу, 10 июня, в Курчатовском районе Челябинска.

В стартах участвуют семьи с детьми из двух возрастных категорий: до 6-ти лет и с 6-ти до 10-ти. В программу спортивных игр вошли пять эстафет: «Собери больше», «Поменяй предметы», «Лошадка», «Кенгуру» и «Положи-собери», а руководила соревнованиями их неизменный главный судья – Ирина Булдышева.

«Сегодня такой замечательный день: нас поддержали солнечная погода, администрация района, пропагандирующая спорт, ОЦ №5 предоставил площадку для проведения соревнований. Конечно, спасибо и инструкторам наших дошкольных образовательных учреждений, которые предлагают семьям участвовать в стартах. Самая главная наша задача – передать любовь к здоровому образу жизни подрастающему поколению», – сказала Ирина Булдышева.

Как рассказали участники соревнований, специально к стартам они не готовились, ведь спортом занимаются практически каждый день!

«Мы участвуем первый раз в соревнованиях от администрации Курчатовского района, но мои три дочери занимаются спортивной гимнастикой и часто ездят на конкурсы. Кроме того, в нашем детском саду №408 есть фитнес, и мои дочки представляют садик в конкурсах. На любых соревнованиях переживаю, болею. Такой адреналин! И сегодня хочется выложиться по максимуму и выиграть», – отметила жительница Курчатовского района, участница соревнований Ольга Перова.

Показать свои силы пришла и семья Боровковых, которые во второй раз вышли на районные старты. «Вместе со старшей дочкой заняли в 2022 году второе место. В этот раз решили бежать дважды: с младшей, и старшей. Я в хоккей играю, дети занимаются черлидингом, по выходным мы катаемся на роликах, коньках, велосипеде. У нас семья за спорт!», – подчеркнул глава семьи Олег Боровков.

По словам замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района Кристины Никитиной, с каждым годом конкурс набирает популярность: «Стараемся добавлять новые эстафеты, менять те, что уже есть, чтобы семьям было интересно участвовать каждый год».

Депутат Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу №23 Дмитрий Григорчик считает, что в следующем году стоит увеличить количество возрастных категорий детей. Например, чтобы в стартах смогли участвовать и дети до 12-ти лет. «При заслушивании планов администрации района и в частности отдела культуры мы всегда говорим, что подобных семейных мероприятий должно быть больше. В бюджете всегда планируем средства на проведение. Спорт – движение вперед. Хорошо, что в Курчатовском районе есть активные семьи, которые с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях», – подчеркнул депутат.

По окончании забегов каждая семья получила подарок от Администрации Курчатовского района. А юному участнику соревнований Артему Султанову вручили индивидуальный подарок – мяч. Дело в том, что в день стартов он отмечал свой день рождения!

Мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» в Курчатовском районе города Челябинска проводится с целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Раньше районные соревнования были отборочным этапом на городские старты. Семьи Курчатовского района всегда в них побеждали. В связи с пандемией городские соревнования проводить перестали, поэтому сейчас старты в Курчатовском районе по-настоящему уникальны.