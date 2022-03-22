22.03.2022
Дерзкая кража красного холодильника в Челябинске попала на видео, власти ищут ему замену
22.03.2022
Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом
22.03.2022
В структурном подразделении администрации Челябинска новый руководитель
22.03.2022
Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования
22.03.2022
Челябинский областной Киноцентр: вопреки санкциям – новые проекты
22.03.2022
Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года
Управления транспорта в Челябинске больше нет
22.03.2022
Второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации стартует первого апреля
14.03.2022
Челябинцы стали активно использовать приложение «Мир» для оплаты проезда в общественном транспорте
10.03.2022
Студенты ЮУГМУ пожаловались губернатору на транспортные проблемы
28.02.2022
В Челябинске общественного транспорта стает больше
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022