Управления транспорта в Челябинске больше нет. Оно ликвидировано сегодня, 22-го марта, по решению депутатов городской Думы, проголосовавших за внесение изменений в структуру администрации. Теперь вместо управления транспорта в мэрии появился транспортный отдел.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель аппарата Челябинской городской Думы Виктория Мирошниченко, данное решение связано с перераспределением полномочий между органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Говоря по-простому, транспортное направление теперь курируют региональные власти – теперь, когда полномочия по транспорту переданы на областной уровень, муниципалитету стало неактуально, нецелесообразно содержать управление.

Виктория Мирошниченко напомнила, что процесс передачи полномочий был начат в Челябинской области в 2020-м году, на основании регионального закона. Завершился переходный период 31-го декабря 2021-го года.

Сотрудники управления транспорта, попавшие под сокращение, без работы не остались – все они были трудоустроены (в основном сокращения коснулись экономистов, бухгалтерии, то есть сотрудников, не являющихся транспортниками; все профильные специалисты остались в отделе).