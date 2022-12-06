06.12.2022
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
05.12.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)
05.12.2022
Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России
05.12.2022
Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей
05.12.2022
Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
16.11.2022
В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ
10.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ не осталось ни одного класса
09.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось шесть классов
28.02.2022
В Челябинской области на треть сократилось число школ на карантине по ОРВИ
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022