Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысил эпидемический порог на 70,2%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее превышение эпидпорога зарегистрировано среди взрослого населения – на 95%. Среди школьников заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 70,9%, среди детей 3-6 лет - на 6,9%, среди детей до трех лет – 18%.

При этом число заболевших ОРВИ среди школьников за неделю выросло на 25% по сравнению с предыдущей семидневкой, среди взрослого населения рост составил 23,1%, среди детей 3-6 лет – 15,2% и малышей до трех лет – 17,3%.